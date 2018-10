Az egész internetet bejárták az elsős kislány iskolai fotózáson készült képei

Az egész internetet bejárták egy Addison nevű, elsős kislány iskolai fotózásán készült portréi. A pennsylvaniai kisiskolás anyukája, Laura Pyle osztotta meg a képek mögött húzódó sztorit a netezőkkel.

Addison maga választotta ki a fotózásra a ruháját, egy flitteres, halványzöld ruhácskát. A fotósnak annyira tetszett a kislány szemének színéhez passzoló ruha, hogy fogta a Photoshopot és a hátteret is pont olyanná varázsolta, mint a ruha.

Az eredmény pedig még több ihletet adott neki: innentől kezdve futószalagon kezdte megsokszorozni a fotókat, harmóniában tartva a hátteret és a ruhát. Az anyuka imádta az ötletet, és a netezőknek is nagyon bejött. Végül is, egy kisiskolás fotózást nem is kell véresen komolyan venni.

foxnews