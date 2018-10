Elvitte a HÉV a 4 éves kisfiút, anyukája és másfél éves testvére előtt csukták be az ajtót

Döbbenetes esetről számolt be több szemtanú is a Pesten Hallottam nevű Facebook-csoportban: a szentendrei Pannóniatelep HÉV-állomáson történt, hogy egy édesanya és másfél éves kislánya orra előtt csukta be az ajtót egy járművezető – persze csak azután, hogy az anyuka a 4 éves kisfiát már felsegítette a szerelvényre.

A 8 óra 7 perces HÉV-re szerettek volna felszállni Pannónia telepen de tudjatok ott nagyon nehéz felszállni mert állati magasan van a lépcső. Anyuka felrakta a kisfiút majd visszafordult hogy kivegye a másfél éves kislányt és felrakja őt is meg utána a babakocsit is a HÉV-re, ekkor elkezdett jelezni az ajtózáró csengő, becsukta az ajtót és elment!

– kezdte a beszámolót egy szemtanú, aki ezután telefonon értesítette a szentendrei forgalmi irodát a történtekről „egy BKV-s ismerős” segítségével. A kisfiúval végül a következő állomáson várták meg az édesanyát.

Sokkot kapott hirtelen az anyuka, kétségbeesésében azt se tudta, mit csináljon, majdnem a sínek között futott a HÉV után. Szerencsére voltunk egy páran a megállóban, akik rögtön odaugrottak egyrészt intézkedni, másrészt megvigasztalni szegényt!

– írta a bejegyzésben.

A hvg.hu megkereste a MÁV-HÉV Zrt.-t az esettel kapcsolatban. Válaszukban elismerték, hogy az eset valóban úgy történt meg, ahogyan a szemtanúk leírták.

A vasúttársaság természetesen vizsgálja az esetet. Az eddig rendelkezésre álló információk szerint a járművezető nem látta, hogy lenne még felszálló utas, ezért csukta be az ajtót. A munkatársak – miután értesültek a helyzetről – azonnal a gyermek segítségére siettek, és vigyáztak rá, amíg az édesanya megérkezett

– írták közleményükben.