A szülésig titokban tartotta a terhességét, annyira félt, hogy elvetél

A brit Amy és Oliver Everatt 14 éve alkotnak egy párt. Első gyermekük, Lilia 2011-ben született, problémamentes terhesség után. Szerettek volna neki kistestvért, Amy pedig 2013-ban teherbe is esett. A 19. héten azonban elveszítette a babát.

A házaspár tovább próbálkozott és 2014 júniusában kiderült, hogy a nő újból várandós. Októberben azonban egy kisebb autóbaleset után ez a magzata is meghalt.

Mindkét tragédia után még napokig a méhében kellett hordania halott gyermekét, mielőtt megszülhette volna. Az átélt szörnyűségek hatására Amynek poszttraumás stressz zavarral is meg kellett küzdenie.

Everatték azonban továbbra is szerettek volna nagyobb családot. 2015 karácsonya után Amy felfedezte, hogy megint babát vár, a 12. héten azonban elvetélt.

A házaspár ezek után felkeresett egy specialistát, aki közölte, hogy Amynek gyógyszeres kezelésre lesz szüksége, ha újból teherbe esik.

2017 márciusában aztán újra két csík jelent meg a terhességi teszten. Amy annyira izgatott lett, hogy előbb az orvosát hívta, csak aztán a férjét.

A terhesség alatt naponta két injekciót kellett kapnia, emellett aszpirint és szteroidokat is szedett. Kizárólag Amy, Oliver és az orvosi csapat tudott a terhességről, majd a 16. héten a nő édesanyjával is megosztották az örömhírt. Senki másnak nem beszéltek azonban róla, mert nem tudták volna elviselni, ha megint magyarázkodniuk kell, ha Amy esetleg ezt a babát is elveszíti.

A terhesség 35. hetében az orvosok úgy döntöttek, császármetszéssel világra segítik a babát. Elfine Stella 2017. október 25-én született. Inkubátorba tették, édesanyja először 4 napos korában ölelhette magához. A csöppség két hetet töltött kórházban.

Amy és Oliver a WhatsApp segítségével jelentették be a családnak és a barátaiknak titokban tartott kisbabájuk érkezését. Mindenki számára hatalmas meglepetés volt.

Elfine hamarosan 1 éves lesz, gyönyörű és vidám kislány, a nővére pedig nagyon boldog, hogy van egy kistestvére.

„A mi kis csodánknak hívjuk Elfine-t” – mondta Amy.

