Ledarálta az iratmegsemmisítőn szülei spórolt pénzét a 2 éves kisfiú

A Salt Lake Cityben élő Ben és Jackee Belnap 1060 dollárt (300 ezer forintot) spórolt össze, hogy megvegyék a szezonbérletet a Utahi Egyetem amerikai focicsapatának a meccseire – írja a BBC.

A pénzt a férfi édesanyjának akarták odaadni, mivel korábban ő vette meg a bérletet, így vele kellett rendeziük a számlát. Az összeget kitették a pultra, hogy ne felejtsék el kifizetni.

Ám amikor keresték a pénzt, sehol sem találták a borítékot. Felforgatták a lakást, végül a nő az iratmegsemmisítőben találta meg a bankjegyek miszlikbe aprított darabjait.

Kiderült, hogy a pár 2 éves fia, Leo darálta le a pénzt. A gyerek ugyanis rendszeresen segített megsemmisíteni a család érzékeny dokumentumait, most is csak jót akart.

So me and my wife had been saving up to pay for our @Utah_Football tickets in cash. We pulled our money out yesterday to pay my mom for the season... Well we couldn’t find the envelope until my wife checked the shredder. Yup. 2 year old shredded $1,060. pic.twitter.com/93R9BWAVDE