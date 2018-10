Az energiaital az új cigi a kamaszok körében

Nyolcadikban már pár gyerek valóban kipróbálta a dohányzást, és hát elég hamar le is buktak, abban az esetben, ha a szüleik nem voltak dohányosok, a ciginek ugyanis szaga van. Érezni lehet a hajon, a ruhán, de persze a leheleten is. Egy ideig ki lehetett magyarázni, hogy a wc-ben dohányoztak mások, és attól ilyen szagú a ruhánk, de hamar jött a teljes lebukás. Az italt nem is kell részletezni, ha valaki egy boroskóla után ment haza, azt biztosan tudták a szülők is.

Most ezeken felül itt az energiaital, amit nem könnyű észrevenni, a hatása mégis nagyon veszélyes.

Ha fél nyolc körül bemegyünk egy élelmiszerboltba, és belenézünk a gyerekek kosarába, minden harmadikban ott lesz valamilyen energiaital. Gimnazistáknál főleg, de nemegyszer látni alsósokat, ahogy üdítő helyett veszik le a polcról a színes dobozokat. Abba most ne menjünk bele, hogy üdítő kell-e mindennap, maradjunk az energiaitalnál.

A fiam két éve ivott először, és mivel tudta a véleményem, megpróbálta eltitkolni. Lehet, hogy kicsit túltoltam az energiaital-ellenességet, el is kellett gondolkodnom rajta, hogy ez a titkolózás most akkor mit jelent kettőnk között. Én nem iszom ilyesmit, egyszerűen elborzaszt az az erős tutti-frutti szag, ami a dobozból árad, és betölt egy egész szobát. Egyszer kóstoltam, de az íze is olyan volt, hogy elnyomta az utána következő ebédet.

Állítólag vannak jobb és gagyibb energiaitalok, sőt létezik jó és rossz ízű, kalóriamentes, koncentrációt javító, szép és ronda dobozos, saját márkás és „eredeti” is. Az energiaitalpiac felkutatása tényleg nem az én dolgom, de igencsak meglepődtem, amikor a kisboltban kilencfélét számoltam össze a polcon, plusz egy tizediket saját hűtőben láttam. Alkoholt és dohányárut szerencsére nem vásárolhatnak a gyerekek, de úgy tűnik, az energiaital a szabályzók szerint nem jelent rájuk akkora veszélyt, hogy levegyék a polcokról.

Múlt héten pont a brit munkásosztály fogproblémáiról néztem egy műsort a tévében, és az egyik szereplőnek, egy huszonhat éves srácnak azért rohadt szét az összes foga, mert naponta tíz energiaitalt ivott. Évek óta nem vett magához semmilyen más folyadékot, csak ezt. Eljött az én időm, azonnal behívtam a szobába a fiam. Undorítónak találta, de megnyugtatott, hogy hetente maximum három dobozzal isznak.

És hogy miért isszák tizenöt évesen?

Mert finom! Komolyan ezt mondta. Ha azt mondja, hogy fáradt, és ez kell neki, hogy ötös legyen matekból, akkor elküldöm hamarabb aludni. Vagy ha bármi mást hoz fel indoknak, hogy menő, hogy mindenki ezt issza, akármit, de hogy finom?!

Nem finom, elképesztően gusztustalan műíze van, tele van cukorral, aromával, savval, színezékkel, vagy lehet, hogy még azzal sem, csak a doboza színes, olyan büdös, hogy szellőztetni kell utána, és finomnak nevezik? A finomat a haverja is megerősítette, elképesztően jó íze van szerinte is. Na nem mindegyiknek, mert vannak rosszak, de annak a márkának, amit ők isznak, annak igenis nagyon finomak az ízei. Kicsit elkeseredtem, mert ízléssel elég nehéz vitatkozni, és nem is érdemes.

Próbálok az agyukra hatni

1. Az energiaital-fogyasztás globális közegészségügyi problémát jelent, különösen a serdülők és a fiatal felnőttek körében. Nem csak anyunak nem tetszik!

2. Az energiaitalokat széles körben népszerűsítik olyan termékként, amely növeli az éberséget és fokozza a fizikai és szellemi teljesítményt. Egy csésze fekete tea is pont ilyen hatásos. A fiatalokra célzott marketing elég hatékony volt, túlságosan is megvették az „életérzést”.

3. Függőséget okoz. A globális energiaital-piac 2013-ban még csak 39 milliárd dollárt ér el, de 2021-re várhatóan 61 milliárd dollárt ér majd el. És nem azért, mert finom, hanem mert egyszerűen függőséget okoz!

4. Ha csak az íze lenne jó, akkor árulnának koffein és taurinmentes tutti-frutti ízű borzalmas üdítőket, és a gyerekek azt pakolnák reggel a kosárba a kakaós csiga mellé.

5. A gyártók nyilvánvalóan titkolják az energiaitalok veszélyeit. Has- és vízhajtó hatása van, kimossa szervezetünkből az egészséges vitaminokat is. Túlzott fogyasztása depressziót, szorongást okozhat. A taurin és az aminosav kombinációja veszélyes a szívizmokra. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a cukor, a koffein és a taurin is komolyan megdolgoztatja a szívet, fokozva egymás hatását, szívrohamhoz, magas vérnyomáshoz vagy éppen álmossághoz, sőt hisztériához vezethet. A hisztériával már lehet őket húzni, jó kis szó, nem lehet könnyen leszerelni egy „alig ittam a héten” energiaitallal egy ilyen magas labdát.