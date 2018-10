Egyedül hagyták a bolt előtt a kisgyereket

A Hull Crime Watch Facebook-csoportba töltötte fel valaki a minap az alábbi képet, melyen látható, hogy egy játék autóban egyedül ücsörög egy kisgyerek az utcán, egy üzlet előtt.

A nő, aki a képet készítette, annyira aggódott, hogy a rendőrségnek is jelentette a látottakat, akik megnyugtatták, hogy járőreik körülnéznek arrafelé.

A képhez több százan szóltak hozzá. A többség úgy véli, hogy egy ilyen pici gyereket veszélyes egyedül hagyni az utcán. Mások szerint viszont néhány évtizeddel ezelőtt teljesen normális volt, hogy a szülők a babakocsiban a bolt előtt hagyták a gyereküket, míg bementek vásárolni.

Akadtak olyanok is, akik jelezték, hogy máskor is látták már ezt a kisgyereket egyedül az utcán. A rendőrség ígéretet tett, hogy gyakrabban járőröznek majd a környéken, illetve a térfigyelő kamerák felvételeit is átnézik.

