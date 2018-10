Szexre buzdító üzeneteket rejt a hároméveseknek szánt kabát

Támadások kereszttüzébe került a TK MAXX ruházati áruház azután, hogy forgalomba hoztak egy hároméveseknek szánt télikabátot, amin zavarba ejtő üzeneteket lehet olvasni szexről, kábítószerekről és fegyverekről.

A rózsaszín pufi dzseki belsejében olyan szövegek olvashatók, mint a „telefonos szex” vagy csak simán „szex”, de ott a „69” is vagy épp a „szex, drogok, hip-hop”, no meg a „Bang, bang, halott vagy” is.

A brit üzletlánc harminc fontért kínálja a kabátot a hároméves gyerekeknek.

A harminchárom éves édesanya, Krisma Patel a pénztárnál, fizetés közben döbbent le. „Úgy nézett ki, mint egy szép rózsaszín kabát, nagy szőrös kapucnival, ami tökéletes télen. Fizetés előtt vettem észre a hatalmas betűkkel írt szex szót a kabát belsejében, majd szépen sorban a többi utalást is a szexre, drogokra és a fegyverekre.”

A kabátot a Richmond nevű divatcég készítette a TK MAXX-nek, akik egyből elnézést kértek, amiért nem tűnt fel senkinek sem a kabát belseje, mielőtt az üzletekbe került volna. Amellett hogy bocsánatot kértek a történtekért, eltávolították a kabátokat az üzletekből, és belső vizsgálatot is indítottak az ügyben.

The Sun