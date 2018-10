Rendőr vitte el az ifjú párt az esküvőről

Sian és Josh Chapman múlt szombaton mondta ki a boldogító igent, de csak egy nem túl boldogító problémát követően. Az ifjú pár ugyanis egy, a XX. század ötvenes éveiben gyártott Austin Healey típusú autót bérelt ki, hogy ezzel érkezzenek meg az esküvő helyszínéről a lagziba, a nyolcvanéves járgány azonban a nagy napon egyszerűen lerobbant.

Chapmanék szerencséjére éppen arrafelé járőrözött Mark Wood, a lincolnshire-i rendőrség munkatársa, aki felajánlotta, hogy elszállítja a házasulandókat.

„Pánikba estünk, amikor meghallottuk, hogy mi történt velük – nyilatkozta a BBC-nek Gemma King, a menyasszony testvére. – Aztán megláttuk, hogy érkezik egy szirénázó rendőrautó. Amikor a tesóm kiszállt a kocsiból, azt hittük, hogy ez valami vicc. Sosem fogjuk elfelejteni ezt a pillanatot!”

King később a Twitteren köszönte meg a helyi rendőrség segítségét, ahová egy fotót is posztolt a rendőrautó mellett álló ifjú párról.

A massive thank you to @lincspolice for giving my sister and her new husband a lift to their wedding reception yesterday after their car broke down on route! A moment we’ll never forget 👰🏼🤵🏻🎊 pic.twitter.com/MeOiG26a3K