Gépkocsikedvezményt kaphatnak a nagycsaládosok

Kedden mi is beszámoltunk róla, hogy a közeljövőben jelentős családpolitikai intézkedésekkel állhat elő a kormány. Többek között az is „felvetődött”, hogy a háromgyerekes anyák életük végéig mentesek legyenek a személyijövedelemadó-fizetés alól.

Az ATV.hu most arról ír, hogy a nagycsaládosok gépkocsikedvezményt is kaphatnak majd. Kormányzati források szerint ugyanis ezzel és „az anyaság szolgálatának jobb megbecsülésével” kapcsolatban is szerepelnek majd kérdések a tervezett családügyi nemzeti konzultációban a mostani tervezet szerint. A kérdéssort állítólag pénteken véglegesítik.