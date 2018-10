Feladta a keresést a Görögországban eltűnt miskolci nyugdíjas fia

Már 12 napja nincs hír Klaj István miskolci nyugdíjasról, aki egy szervezett utazás során nyomtalanul eltűnt a görögországi Platamonban. A szálláshelyét a beszámolók szerint még elfoglalta, majd szeptember 21-én sétára indult, de nem tért vissza az Olympion Melathron Hotelbe. Eltűnésekor csak a személyi igazolványa volt nála, még a mobiltelefonját is otthon felejtette, idegen nyelveken pedig nem beszél.

Amióta bejelentették eltűnését, a rendőrség a kórházakban, az utcákon, sőt a tengerben is kereste a férfit, de egyelőre eredménytelenül. A férfi fia is a helyszínre utazott, hogy segítse a keresést, motorral kezdte járni a környéket, hátha édesapja nyomára bukkan, de ő sem járt sikerrel. Klaj Attila a Blikknek most azt nyilatkozta: ő már feladta a keresést.

Közel egy hétig voltam kint, de nem találtam meg az édesapámat. Mindent bejártam, éjjel-nappal mentem, kutattam, hol lehet. A falu negyven kilométeres körzetében átfésültem mindent, ám hiába. Vasárnap hazajöttem, de továbbra is tartom a kapcsolatot a rendőrséggel, s azonnal értesítenek, ha találnak valami nyomot, vagy – ami a legjobb lenne –, ha apukám előkerülne

– nyilatkozta a lapnak. A férfit nagyon megviselték a történtek. Egyik nap ráadásul a rendőrségre is behívták, hogy azonosítson egy holttestet, amelyet a tengerben találtak, de szerencsére nem édesapja volt az.