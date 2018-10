Elképesztően reagált az apa, amikor fia 7 év után hazatért a seregből – videó

A 27 éves Taylor McCauley 7 hosszú évet szolgált a tengerészgyalogságnál. Bár amikor eltávot kapott, mindig meglátogatta a szüleit, így is nagyon keveset látták. A fiatal férfi ezért hatalmas meglepetéssel készült, amikor végleg hazautazott: 17 órán keresztül vezetett, hogy éppen apák napján érjen haza.

A meglepetésbe otthon élő öccsét is beavatta. Az elképzelés lényege az volt, hogy Taylor éppen akkor lépjen be az ajtón, amikor édesapja felolvassa a kamerának apák napi üdvözlőlapját. Bár az időzítést elrontották – a fiú akkor lépett be az ajtón, amikor az apa még hozzá sem kezdett a felolvasáshoz –, a reakció így is minden várakozást felülmúlt: az apa először mintha nem hitt volna a szemének, aztán felpattant, de megbotlott az asztalban. Végül két kézzel felborította az asztalt, és úgy ugrott fia nyakába.

A videó nagyot futott a Twitteren. Rengeteg hozzászólás érkezett alá, többen leírták, mennyire leírhatatlan érzés, amikor egy családtag ennyi idő után végre hazatér. Mások az asztalt sajnálták, megint mások pedig azt emelték ki, hogy a kutya valószínűleg mindenkinél izgatottabb volt.

My dad’s reaction to my brother coming home from the military! pic.twitter.com/v1rZlLG4Lq — Robee McCauley (@McCauley_2) 2018. június 19.

(Unilad)