Diafilmre vitték Varró Dani meseversét

A szerző régi álmát valóra váltva diafilmen látott napvilágot Varró Dani Csütörtök, a kisördög és az ördöngös molnár című meseverse. A költő a történetet középső fiának, az óvodás Jancsinak írta – mégpedig azért, mert, ahogy ő fogalmaz, nem nagyon vannak középső gyerekeknek szóló mesék –, az illusztrációkat pedig Agócs Írisz készítette, akivel már korábban is dolgoztak együtt.

Amint azt a szerző a Diafilm.hu-nak elmondta, a Varró-diafilm már régi ötlet, de eddig egyszerűen nem született olyan terjedelmű műve, amely passzolt volna a formátumhoz, ezért is jött kapóra a szokásosnál kicsit rövidebb Csütörtök… Az interjúból az is kiderül, hogy Agócs Írisz szinte teljesen szabad kezet kapott Danitól, mivel korábbi közös munkáik is jól sikerültek, és az illusztrátor közelről ismeri Varró gyerekeit, akikről a költő a mesevers figuráit mintázta.