Még mindig szoptatja hároméves kislányát, durva vádakat vágnak a fejéhez a nők

A magyar hangzású névvel élő Reka Nyari New Yorkban lakik, és jelenleg épp azzal vádolják más nők, hogy férjeiket úgy akarja elcsábítani, hogy nyilvánosan szoptatni kezdi hároméves kislányát. Legutóbb egy repülőn támadt neki egy litván nő, aki provokatívnak és undorítónak nevezte, amit a bombaformában lévő édesanya művelt.

Nyari nem tett mást, mint megszoptatta 34 hónapos kislányát a Budapest–New York járaton. Szerinte bosszantó, ahogy az ítélkező emberek szexuális tárggyá teszik a szoptatós anyák melleit és mellbimbóit. „Undorítónak hívott, aztán litván szitokszavak közepette azzal vádolt, hogy így akarom elcsábítani a férjét” – mondta Nyari, akinek kislánya 2015-ben született, és még mindig szopizik.

A fényképészként dolgozó nő mindig is támogatta az anyákat, akik úgy döntöttek, hogy egyéves koruk után is szoptatják gyermeküket, és ragaszkodnak ahhoz, hogy ez a természetes gyakorlat az anya és a gyermek számára is hosszú távon előnyös.

Mentegetőzés helyett Nyari úgy döntött, bárhol és bármikor meg fogja szoptatni kislányát, ha ő éppen éhes, beleértve a nyilvános helyeket is. Éppen ezért 30 ezer követővel rendelkező Instagram-oldalán fényképeket is megosztott magáról és kislányáról is szoptatás közben.

