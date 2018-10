Megható levelet írt a gyerekkórháznak egy apuka, miután felépült a kisfia

Dan Langlois négy örökbefogadott, speciális igényű gyermeket nevel feleségével, Sofiával. Egyik fiukat, Gabrielt 21 alkalommal kellett műteni gerinc-rendellenességei miatt, ezért a család gyakori vendég volt a Wisconsini Gyerekkórházban. Most azonban úgy tűnik, egy darabig a közelébe sem kell menniük, az apuka pedig megható levélben köszönte meg a munkájukat.

„Utáltam és szerettem ezeket az ajtókat. Szerettem őket, mikor először sétáltunk be rajtuk a feleségemmel, hogy megismerjük a gyermekünket. Gyűlöltem őket, mikor 20 műtét miatt léptem be rajtuk. Szerettem őket, mikor kifelé sétáltunk. Utáltam őket, mikor egy 10 perces vizsgálat miatt 180 mérföldet utaztunk. És szerettem őket, mikor kiderült, most jöttünk utoljára” – kezdi levelét az apa.

„Szeretnék minden gyerektől és szülőtől elnézést kérni, amiért én most így érzek. Bele sem merek gondolni, min mennek keresztül azok, akik végül nem örömmel hagyják el az épületet. Remélem, sosem lesz rá szükségem, addig pedig továbbra is szeretettel gondolok ezekre az ajtókra.”

Az apuka szavai másokat is meghatottak, sokan megosztották a Facebook-posztja alatt saját élményeiket. Így szükségtelen, hogy bűntudatot érezzen a – teljesen jogos – öröme miatt.

