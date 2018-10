Talpraesett választ adott az anyuka, akinek beszóltak Facebookon

Facebookon szóltak be a 34 éves Amy Weaterlynek „barátai”, akik szerint harmadik gyermeke születése után a csinos anyuka „lepukkant”, és „teljesen elhagyta magát”. Az öntudatos édesanya most nem esett depresszióba, hanem zseniális választ adott a fanyalgóknak.

Amy Weaterly inspiráló válaszát már több ezren osztották tovább. Ebben leírja, hogy a rosszalló megjegyzések korábban őt is teljesen letörték, sokszor az egész napját elrontották a negatív kommentek. „Tudtam persze, hogy nem úgy nézek már ki, mint korábban, de tényleg elengedtem volna magam?” – kérdezte magától. „De most már magabiztosabb vagyok, jobban bízom magamban. Már kevésbé valószínű, hogy elsírom magam egy pattanás láttán, és nem hagyok ki egy estét sem a lányommal azért, mert hajat kellene mosnom. Az is igaz, hogy már nem esek depresszióba, mert valakinek nem tetszem.”

Amy szerint nem szép dolog lepukkantnak hívni az anyákat, akik már nem akarnak megfelelni a Kardashianok, Taylor Swift vagy a Barbie babák által felállított elvárásoknak. Azokat csúfolni, akik megtalálták, elfogadták és megszerették önmagukat, és már nem vonzódnak a hamis szempillákhoz, a csillogáshoz és a fülbevalókhoz.

„Ezek a nők már összhangban vannak a belső énjükkel, aki szereti a családját, aki mindent önzetlenül megad a gyermekeinek, aki imádja a férjét és a családi nyüzsgést.” Szerinte a világnak nem kellene lepukkantnak hívnia őket, és aggódnia miattuk. A világnak felállva kellene őrült módon tapsolnia ezeknek a nőknek, és azon dolgoznia, hogy kövesse őket a szabadság felé vezető úton.

Végül azt üzeni: „A következő alkalommal, amikor úgy érzed, hogy már nem az a nő vagy, mint korábban, mert nem ugyanazt érzed, nem úgy öltözködsz, mint kettő, öt vagy épp tíz évvel ezelőtt, akkor jusson eszedbe az, hogy nem engeded el magad. Ne is mondd ezt magadnak, mert ez durva, felháborító és teljesen abszurd. Nem hagytad el magad, csak elhagytad annak a szükségességét, hogy mindig tökéletesnek tűnj.”

