Így tudod elkerülni a paranoiát egy új kapcsolatban

Tegyük fel, hogy elkezdtél valakivel randizni, nagyon tetszik is neked, aztán megbeszélitek, hogy felhív szombaton, de eltelik a nap egy szál telefonhívás nélkül. Először még nem annyira érdekel, ám később elönt a szorongás, és elönt az érzés, hogy biztos ő is átver, elhagy, utál és különben is, minek játszik veled.

Az egyik percben még 30 évesen gondolkodsz, a másikban meg már 3 éves szinten reagálsz.

A szorongásod eluralkodik rajtad, és paranoiássá válsz. A vége ennek simán lehet az, hogy az őrületbe kergeted a randipartneredet, és nem lesz a kapcsolatból semmi. Szuper jól tudod szabotálni a saját boldogságodat. Toby Ingham pszichoterapeuta szerint az igazi probléma nem az, hogy mindig bolond pasikat szedsz össze, hanem inkább ott kell keresgélni, hogy milyen traumákat hordozol magadban a régi kapcsolataidból. Ha kitakarítasz a traumáid között, akkor a paranoia is el fog kerülni az új férfi oldalán.

Ahogy a szakértő magyarázza, ilyenkor az történik, hogy az új kapcsolatban előfordulhatnak olyan események, amik bekapcsolják a régi sémákat benned. Amikor valami apróság arra emlékeztet, hogy elhagytak, átvertek, megcsaltak, akkor beindul a régi reakció akkor is, ha jelenleg szó sincs nagy tragédiáról, és csak annyi történt, hogy nem telefonált a megbeszélt időpontban a randipartnered.

A régi trauma ilyenkor átveszi a hatalmat, és máris indul a paranoia, hogy újra meg fog történni ugyanaz, ami régen annyira fájt. Az is lehet, hogy nem egy exed emléke üldöz, hanem gyerekkorodban élted át a magányt, lehet, hogy a szüleid nem beszélték a szeretetnyelvedet, ezért elhagyatva érezted magad. Mindez okozhatja azt, hogy extrán szorongós vagy felnőttként egy új párkapcsolat elején. Nem tudsz mit kezdeni azzal a félelemmel, hogy a párod elhagyhat, ezért szorongsz.

A pszichoteraputa szerint az a legfőbb gond az ilyen hosszútávú traumákkal, hogy triggereket hagynak az emberben, amiktől bekapcsol a szorongás. A triggerek lehetnek csupán hangok, félelmek, érzelmek, illatok, amik aktiválják a régi traumához kapcsolódó reakciókat.

Ingham megoldásként öt lépést írt le, amivel meg lehet törni ezt az ördögi kört, és megszabadulhatsz a párkapcsolati szorongástól.

1. Tudatosítsd magadban, milyen traumák kísértenek!

Ne törődj azzal, hogy nem emlékszel már kristálytisztán minden történésre a gyerekkorodból vagy a régi kapcsolataidból. Arra jobban vissza tud emlékezni általában az ember, hogy milyen érzelmeket váltott ki belőle egy esemény. Koncentrálj arra, hogy mikor éreztél a múltadban olyan elhagyatottságot, mint akkor, amikor nem csörgött szombat reggel a telefon.

2. Kérj segítséget!

Ha azt látod, hogy ez egy visszatérő probléma és sorra elkaszálod az új kapcsolataidat a szorongásod miatt, akkor érdemes megfontolni, hogy igénybe veszed egy pszichológus segítségét. A régi traumákkal szembenézés nehéz ügy, jobb, ha egy szakértővel együtt teszed meg.

3. Maradj a jelenben!

Tudatosan tartsd magad a jelenben, figyelj, hogy most éppen mi történik a valóságban, amikor érzed, hogy elöntenek a félelmeid.

4. Azonosítsd a triggereket!

Figyeld meg, hogy milyen apróságok azok, amik kiváltják belőled a negatív reakciót, szorongást, paranoiát. Mi az, amitől újra felébrednek benned a régi traumára adott reakciók? Ha felgöngyölíted és azonosítod a triggereket, tudni fogod már jó előre, hogy mi az, amitől szorongás tör rád, így jobban a kezedben tudod tartani a reakcióidat.

5. Legyél őszinte magaddal!

Hányszor volt olyan, hogy azt mondtad magadnak, hogy nem tudod, vagy nem emlékszel rá, mi történt, amitől rosszul végződött egy kapcsolatod? Érthető, hogy nem akarsz szembenézni a kellemetlen helyzetekkel, mert nehéz azzal megbirkózni, hogy esetleg valahol te is hibáztál. De ha komolyan fel akarod számolni a régi traumák miatti szorongást, akkor muszáj őszintének lenni magaddal, hogy meg tudd vizsgálni a saját érzelmeidet és hogy mi váltotta ki őket.

Ha már nem viszed tovább a hátadon a múlt érzelmi terheit, sokkal könnyebb lesz az új kapcsolatok kialakítása és megtartása, elfelejtheted a kapcsolat elején a paranoiát, és élvezheted szabadon a másik ember társaságát.