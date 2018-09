Négy hónaposan szólalt meg először a kisbaba – videó

A most féléves Noah különös baba. Nem csak azért, mert már most túl van több életmentő műtéten, hanem azért is, mert szülei szerint négy hónapos korában már beszélt.

A kisfiúnál egy hónapos korában vették észre az orvosok, hogy különös fejlődési rendellenességben szenved, aminek hatására koponyacsontjai túl hamar összeforrnak, így nem tud rendesen növekedni a kisbaba feje.

Négy hónapos korára több műtéten is átesett, a legutolsó kontrollvizsgálaton viszont kisebb csoda történt, Noah megszólalt.

„Mindig beszélünk hozzá, mint minden szülő, mi is kérjük, hogy »Mondd szépen, papa, mama«, és azt is gyakran mondjuk neki, hogy »szeretlek«. Akkor épp édesanyámnak készítettem videót az unokájáról, amikor megkértük, hogy mondja, hogy »szeretlek«, és tényleg kimondta” – mesélte Noah édesanyja az ABC-nek.

„Először nem akartam elhinni, amit hallottam. Gyorsan leállítottam a felvételt, és elmentettem, majd újra és újra megnéztem, mert nem tudtam elhinni, hogy tényleg ezt mondta.”

Noah most már féléves, édesanyja reméli, hogy a virálissá vált videó felhívja a figyelmet a craniosynostosis nevű betegségre, amelyről ő kisfia születése előtt sosem hallott. Reméli azt is, hogy a cuki videó jó hangulatot csempész mindenki életébe, aki megnézi.