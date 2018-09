Betartatta szülei felelőtlen ígéretét az autista fiú, már 1000 kocsmát meglátogattak

Már az 1000. Wetherspoon pubot látogatott meg egy brit család, miután megígérték autista fiúknak, hogy felkeresik az összeset.

Az egész 10 éve, egy meggondolatlan kijelentéssel kezdődött, amikor az akkor még csak 17 éves Christynek megígérték szülei, hogy az ország összes Wetherspoon pubját felkeresik. Az ígéret el is sikkadt volna, ha az autizmussal élő Christy 18 évesen nem emlékezteti szüleit az ígéretükre.

Family Visit 1,000 Wetherspoon Pubs After Promise To Son With Autism https://t.co/j4URWKPm9F pic.twitter.com/PzIcILFNiU