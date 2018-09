Idegenek kedveskedtek a biciklis kisfiúnak, imádja az internet

Christine Dietz német anyuka osztott meg egy fényképet hétfőn Twitterén, fia kis biciklije látható rajta, egy lámpaoszlophoz lakatolva. Közelebbről megnézve a képet, látszik, hogy egy matrica van az oszlopra ragasztva, ami azt üzeni, hogy csak a kisfiú biciklijét szabad az oszlophoz lakatolni.

Az anyuka elmagyarázza, hogy lassan egy éve szinte mindennap ehhez az oszlophoz lakatolják a kisfiú biciklijét. Nagyon meglepődtek, amikor egyik nap felfedezték a lámpaoszlopra ragasztott matricát, és nagyon jólesett a családnak a vicces idegen kedvessége.

„Nagyon megérintett minket ez az édes és örömteli ötlet – mondta Dietz a BBC-nek. – A fiam nagyon örült a matricának.”

My son has parked his bike by this lamppost just about every day for the last year. This morning, this sticker had appeared. Absolutely made our day. People can be so brilliant. Thank you, whoever did it 😊 pic.twitter.com/rYC8jCTD5L