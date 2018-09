Megható ok miatt küldenek tonnányi ajándékot a 92 éves özvegynek

Miriam Dunn csak egy kicsit kedveskedni szeretett volna 92 éves édesapjának, akinek a felesége nemrégiben halt meg. Olyan születésnapi ajándékra gondolt, amelynek a hatására az özveggyé vált Gerard kicsit előre tekint, és túl tud lépni a gyászon.

Apja a haláleset óta mindennap várja, hogy levelet kapjon, ezért a lánya pár napja kiírta a Twitterre, hogy aki tud, küldjön egy levelet, képeslapot, képet, történetet az apja októberi születésnapjára.

ATTENTION FRIENDS: Since Mom died this past Spring, my 92 YO dad waits for mail every day. Listens for the squeak of the mail slot opening. His BDAY is Oct. Please mail a note, card, picture, map or story to

Gerard Dunn

96 Summerhill Avenue

Sydney, Nova Scotia

B1R 2L4



Thank you.