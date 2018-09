Hihetetlen dús, fekete hajjal jött a világra a baba

A kis Ely Cassilas májusban született a kaliforniai Oakland-ben, de még világra sem jött teljesen, máris dús fekete hajáról volt híres. „Emlékszem rá, a szülésznő felkiáltott, hogy már úton van, és mennyi haja van!” Édesanyja úgy gondolta, hogy a dús hajkorona a szülés után kihullik, ahogy a csecsemők többségénél lenni szokott, de Ely haja azóta is csak nő.

