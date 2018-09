A házasságok fele a monogámia miatt omlik össze

A Chicago Egyetem kutatócsoportja azt találta, hogy a házas férfiak 21 százaléka, míg a nők 15 százaléka megcsalta már a házastársát. Ez a szám valószínűleg nagyobb, mert azért ez nem egy olyan téma, amiről szívesen beszélnének szabadon az emberek. Christopher Ryan PhD a Sex at Dawn: How We Mate, Why We Stray című könyv szerzője ezeket az eredményeket annak tulajdonítja, hogy nem tudunk ellenállni az állati ösztöneinknek. A szerző szerint a monogámia nem az embernek való:

A házasságok fele összeomlik a monogámia okozta szexuális frusztráció, libidógyilkos unalom és szégyenérzés miatt. Akik régóta házasok, sokszor feláldozzák az erotika iránti igényeiket a család és a biztonság érdekében.

A Queensland Egyetem kutatói szerint ennek lehet genetikai oka is, amikor nem képes valaki az ösztöneit visszaszorítani, de azért nem ez a jellemző az esetek többségében. Ezt támasztja alá az a 2014-es kutatás is, amelyben 74.600 embert vizsgáltak, akik között a nők a 20 százaléka mondta azt, hogy a szexmentes házasság miatt csalták meg a férjüket, míg 35 százalékuknak azért volt szeretője, mert unalmas volt számukra a házasélet.

Összességében úgy tűnik, hogy a nők inkább érzelmi alapon, míg a férfiak fizikai szükségletből adják a fejüket megcsalásra. A fenti vizsgálatban a nők 44 százaléka mondta azt, hogy azért lett hűtlen, mert vonzódott a másik emberhez, 32 százalékuk pedig arra vágyott, hogy kívánatosnak érezze magát. Ezzel szemben a férfiak 48 százaléka a miért kérdésre csak annyit válaszolt, hogy több szexet akart, mint amennyit otthon kap a feleségétől.

Bár a házasság olykor valóban nehéz terep, és igaza lehet Ryannek abban, hogy nehéz az ösztöneink ellen harcolni egy monogám kapcsolatban, de azért megéri, hogy ne áruljuk el a kapcsolatunkat egy megcsalás kedvéért. Túl nagy árat kell fizetni érte.