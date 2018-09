3 hónapos kislányával érkezett az ENSZ-közgyűlésre az új-zélandi miniszterelnök

Új-Zéland miniszterelnöke már eddig is történelmi tettet hajtott végre, ugyanis ő a második miniszterelnök, aki hivatali ideje alatt gyereket szült. Most újabb úttörő dolog fűződik Jacinda Ardern nevéhez, ő az első nő, aki egy újszülöttel érkezett az ENSZ-közgyűlésre.

A kormányfő kislánya, Neve most 3 hónapos, édesanyja pedig őt is magával vitte New Yorkba, hogy ENSZ-közgyűlés ülésszakához kapcsolódóan rendezett Nelson Mandela-csúcstalálkozóra.

A 38 éves édesanya beszédet is mondott az eseményen, de a show-t egyértelműen a csöppség vitte el.

Az eseményen ott volt a miniszterelnök párja, Clarke Gayford is, elsősorban ő vigyáz a gyerekre. Mivel mindenki szerette volna látni a baba ENSZ-belépőjét, a személyzet készített neki egyet poénből, amelyet meg is mutatott az apa:

Because everyone on twitter's been asking to see Neve's UN id, staff here whipped one up.

I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.

Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX