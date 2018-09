Maga készít szendvicseket a hajléktalanoknak a kétéves kisfiú

A kétéves brit Lincoln Hanley-t annyira megdöbbentette egy a hajléktalanságról szóló dokumentumfilm, hogy mindenáron segíteni akart az utcán élő embereken, amiben szülei, a 28 éves Elissa és a 29 éves Jamie Hanley is támogatják.

Amikor a boltban vásárolnak, Lincoln külön válogat a hajléktalanoknak a termékek közül, hogy az alapanyagokból otthon szendvicseket készíthessenek. A szendvicsek mellett meleg levest, édességet és kutyaeledelt is szokott ajándékozni a kisfiú az utcán élőknek.

„Hihetetlenül büszke vagyok rá. Remélem, hogy általa az emberek jobbá és tudatosabbá válhatnak” – mondta a kisfiú édesanyja a Daily Mailnek.

„Először húsz fontot adtunk neki, amit ő maga költhetett el a boltban olyan termékekre, amiket aztán a hajléktalanoknak adhatunk. Pénteken, munka után kimentünk a városközpontba, ahol ő maga ment oda az utcán élőkhöz, és kérdezte meg, hogy éhesek-e. Nagyon izgatott volt miatta. Aztán megismerte Josephet, akit nagyon megkedvelt, így sok szendvicset és édességet is adott neki. Összebarátkozott egy Henry nevű hajléktalannal és kutyájával is, akiknek kutyaeledelt is adott, nagyon boldogok voltak” – mesélte a kis Lincoln édesanyja. Elárulta, hogy kisfia a jövő évi születésnapi zsúrjára is meghívta Josephet és Henryt.

„Az a néhány ember, akikhez odamentünk, először félénknek és idegesnek tűnt, de ahogy megismerték Lincolnt és céljait, miután kezet ráztak vele, kinyíltak és mosolyogtak. Sokat beszélgettek a fiúval, akinek rettentő hálásak is.”

Joseph elmesélte a Daily Mailnek, hogy amikor Lincoln arra jár a szüleivel, mindig megállnak és beszélgetnek egy kicsit. „Mindig szalad, de amikor mellém ér, akkor megáll, és azt mondja: Szeretlek! Amikor nem érzem magam olyan jól, akkor odajön, megfogja a kezem, és megkérdezi, hogy rendben vagyok-e. Nagyon sok empátia van ebben a kisfiúban.”