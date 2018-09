Egy reggeliért verte agyon barátnőjét

Azért kellett meghalnia a 15 éves Rebecca Aylwardnak, mert a fiú, akit a barátjának hitt, szétverte a fejét egy szikladarabbal. Joshua Davies azután csalta el a lányt Dél-Wales egy kietlen helyére, hogy átbeszélte barátaival, hogyan öli meg Rebeccát.

Még az is elhangzott a fiúk között, hogy Joshuát egy nagy reggelire is meghívják a haverjai, ha megszabadul a lánytól. Rebecca – anyja elmondása szerint – hosszan készült a randira, új ruhát vett, és fodrászhoz is ment.

A fiú a gyilkosság után hazament, és meghívta barátait egy teára, hogy elmesélje a részleteket. Ha bűnössége bebizonyosodik, minimum 14 évre börtönbe megy – írja a The Sun.