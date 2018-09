Begyógyszerezte majd megerőszakolta áldozatait a perverz orvos

Több ezer felvételt találtak a nyomozók egy 37 éves kaliforniai ortopéd sebész telefonján magatehetetlen nőkről, miközben a férfi közösül velük. Grant Robicheaux-t azzal vádolják, hogy ezeket a nőket elkábította majd megerőszakolta, mindebben pedig a 31 éves Cerissa Laura Riley segédkezett neki.

Orange megye kerületi ügyésze viszont eddig csak két nő ügyében tudott vádat emelni a férfi ellen. Az ügyészség szerint a férfi úgy került kapcsolatba a nőkkel, hogy szerepelt egy online randizásról szóló valóságshow-ban.

Az ügyben tartott sajtótájékoztatón az ügyészég feltárta, hogy a nők azért bízhattak meg későbbi erőszakolójukban, mert ő és barátnője is jól szituált emberek voltak. Elmondták, hogy a nőket a férfi barátnője győzködte arról, hogy bízhatnak az orvosban. A két áldozatot, akinek ügyében most eljárást indított az ügyészség, a férfi lakására hívták, ott begyógyszerezték őket, majd Grant Robicheaux megerőszakolta őket, amit barátnője filmre vett.

TV doctor Grant Robicheaux and lover Cerissa Riley 'may have drugged and raped hundreds' https://t.co/80BRDMOGBc pic.twitter.com/pYpS6sXfNW