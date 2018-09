Egy nap alatt 12 millió forintot gyűjtöttek a Twitteren híressé vált gyászoló kisfiúnak

Alig 24 óra alatt több mint hétezer megosztást kapott egy indiai fotóriporter képe, amelyen egy kisfiú éppen halott édesapját siratja, akit hamarosan elhamvasztanak. A megindító kép Újdelhiben, India fővárosában készült, az elhunyt a 37 éves Anil, aki a helyi csatornázási művek alkalmazásában állt egészen a haláláig. 11 éves fia a fényképen épp elköszön tőle a hamvasztás előtt, kezét halott apja homlokára téve zokog.

The boy walked up to his father's body at a crematorium, moved the sheet from the face, held the cheeks with both hands, just said 'papa' & began sobbing.



The man was yet another poor labourer who died in a Delhi sewer on Friday. Family did not have money even for cremating him. pic.twitter.com/4nOWD9Aial