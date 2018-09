Netes troll támadt a rákbeteg anyára, aki 8 naposan vesztette el kislányát

Döbbenetes üzenetekkel bombázza a harminchat éves Heidi Loughlint egy internetes troll, amiért a nő inkább lemondott a kemoterápiáról azért, hogy megszülhesse harmadik gyermekét. A kellemetlenkedő szerint az édesanya „semmi esélyt nem adott a lányának”, majd a haldokló édesanyát önzőnek és hazugnak nevezte, aki „nyomorúságos példája” az anyáknak.

Heidi most úgy döntött, nyilvánosságra hozza a troll írásait, hogy ezzel segítsen más nőknek, akiket az interneten célba vettek. Emellett eltökélte, nem fogja hagyni, hogy az ilyen alávaló megjegyzések elvegyék a kedvét.

Heidi korábban rendőrként dolgozott, az első trimeszter végén járt terhességében, amikor 2015-ben az emlőrák egy ritka és agresszív változatát diagnosztizálták nála. A kismama hallani sem akart az abortuszról, mint ahogy az erős, életmentő gyógyszeres kezelést is elutasította mindaddig, amíg nem lesz legalább 90 százalék esély arra, hogy a baba életben marad.

A kis Ally Louise Smith 12 héttel korábban, császármetszéssel született 2015. december 12-én, de egy fertőzés következtében 8 napra rá meghalt. Heidi a bristoli Portisheadben él, anyukája még az ötéves Noah-nak és a négyéves Taitnek, emellett díjnyertes blogot is vezet, amit a rajongók brutális őszintesége miatt szeretnek. 2015-ben indította a Storm In A Tit Cup (Vihar a biliben) címmel, itt számolt be a rák elleni küzdelméről és életéről.

Itt támadta be múlt heti posztjának kommentszekcióját a Kitty Meijer nevet használó troll, aki ilyeneket írt:

„Ha már volt két gyereked, miért döntöttél úgy, hogy ők és a férjed kevésbé fontosabbak, mint az, hogy te mártír legyél? Úgy döntöttél, hogy sz*rsz mindenre, elhalasztod a rák kezelését, csak hogy legyen még egy gyereked.”

„Három hónappal korábban szülted, és minden hülyeségednek a tetejébe még arról panaszkodsz, hogy Allyt elvették tőled. Esélyt sem adtál a gyereknek. A ráknak semmi köze sincs a halálához, a te jó szándékú döntéseid vezettek végül ahhoz, hogy meghalt.”

A legdurvábbat persze a végére hagyta a troll: „Köszönöm Istennek, hogy elvetted tőled Allyt, te önző, hazug és nyomorúságos példája az anyáknak és az embereknek. Megvetetted a rákos ágyad, most feküdj bele, és halj meg.”

Heidi úgy döntött, megosztja közösségi oldalain Kitty Meijer üzeneteit, hogy megmutassa, ő irányít, és nem hagyja, hogy egy online troll elvegye a kedvét. Rajongói, követői vele vannak, köszönetet is mondott nekik Facebook-oldalán, ahol több mint 700 támogatói kommentet kapott.

A gyermekét elvesztett édesanya azokat a nőket is szeretné támogatni, akiket szintén támadás alá vettek az interneten.

Szerintem a troll szó nem fedi teljesen a valóságot. „Ezek érzelmi terroristák, nyilvánvalóan szomorú emberek, akik azt akarják, hogy mások is érezzék azt a szomorúságot, amit ők. Rám néznek, és úgy érzik, igazságtalan, hogy újra boldog lehetnék azok után, amiken átmentem eddig, pedig egyáltalán nem az.”

Mirror