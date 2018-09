Feljelentették a Facebookot, mert diszkriminálja a nőket

Kilenc munkáltatót és a Facebookot is feljelentette két női munkavállalókat is tömörítő szervezet az amerikai Egyenlő Bánásmód Bizottságnál – számolt be az ügyről a New York Times.

A feljelentés háttérben az áll, hogy a Facebook a hirdetőinek lehetővé teszi, hogy akár nemek szerinti szűréssel adjanak fel reklámot, ideértve az álláshirdetéseket is. A szervezetek szerint a Facebook ezzel törvényt sért, lehetővé téve a nemi alapú hátrányos megkülönböztetést.