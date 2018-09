Börtönre ítéltek egy fiatal nőt szállodai verekedés miatt, de állítja, nem csinált semmit

Egy fiatal brit nőt három hónap börtönre ítéltek Dubajban egy szállodai verekedés miatt, pedig állítja, nem vett részt benne.

A 22 éves Asa Hutchinson a hotel lobbijában volt, amikor a barátaival észrevettek egy részeg svéd férfit, ahogy a kanapén alszik. Az 54 éves férfi felébredt, és megpróbálta megtámadni őket, mikor észrevette, hogy fotókat készítenek róla.

Később a bíróság közölte, hogy a férfi arra ébredt, hogy megpofozták, eltört az orra, az ujja és a lábujja, karcolások és horzsolások voltak a testén, és megsérült az egyik orrlyuka is.

A nő állítja, teljesen ártatlan, semmi köze a sérülésekhez. Édesanyja szerint Asa csak ott volt a helyszínen, és felszedett néhány üvegdarabot a földről, a kukába dobta őket, nehogy rálépjen valaki.

Brit woman Asa Hutchinson given Dubai prison sentence for assault escaped the country illegally on replacement passport https://t.co/9hpPJD0eDi