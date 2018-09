Nyílt levél a lánynak, aki nem érzi elég szépnek magát

Sajnálom, hogy olyan ideálokat állítottunk eléd társadalmi szinten mi, felnőttek, amiket képtelenség elérni. Sajnálom, hogy nem azt az üzenetet kapod mindenhonnan, hogy a belső szépség kisugárzik, és nem attól függ, hány kilót nyomsz, és hogy elég szimmetrikus-e az arccsontod. Látom, hogy küszködsz azzal, amit örököltél, anyád és apád vonásaival, hogy nem olyan tökéletesek, mint amilyen arcok visszanéznek rád a filmekből és az Instagramról. Pedig a szépség te magad vagy, úgy, ahogy vagy ebben a pillanatban, a magad őszinte és hiteles módján.

Megértem, hogy úgy érzed, mindenki téged néz és bírál.

Sok felnőtt is ezzel az érzéssel küzd, emiatt szorong és ezért nem öltözik úgy, ahogy igazából szeretne. Látom, hogy takargatod magad, legszívesebben a fejedet is bebugyolálnád, hogy senki se lássa a szeplőidet, a határozott álladat, a szerinted nem elég vastag szádat, és szinte hallom, ahogy belül kritizálod saját magadat. Nem elég szép, nem elég vékony, nem elég izmos, nem elég lapos, nem elég domború, nem elég kicsi, nem elég nagy. Úgy érzed, semmi sem stimmel rajtad, nem vagy elég. Nem vagy méltó a csodálatra és szeretetre. Tudnod kell, mennyire nincs igazad. Tudnod kell, hogy minden rendben lesz.

Furcsa most neked, mert a kamaszkorba lépve megváltozott a tested. Kerekedik a csípőd, nő a melled, még csak most vagy átalakulóban, a régi kislány már sehol sincs, a jövőbeli nő még nem fejlődött ki teljesen. Egy állomás ez az életedben, amikor meg kell tanulnod, hogy nincs tökéletes ember, nincs tökéletes test, és soha nem leszel olyan, mint az agyonplasztikázott és photoshopolt hírességek. Nem is kell olyannak lenned. Ha jól szeretnéd érezni magad a bőrödben, akkor nem a minél laposabb hasra kell dolgoznod, nem éheztetned kell magad, hogy minél kevesebbet mutasson a mérleg, hanem rá kell ébredned, milyen az, amikor belülről vagy szép.

A kisugárzás megfoghatatlan, nincs rá általános recept, de azt tudjuk, hogy önbizalomból fakad.

Azokról az emberekről sugárzik a belső szépség, akik megbékéltek saját magukkal. Rájuk nézel, és csak gyönyörűek, annak ellenére, hogy nincs tökéletes homlokuk, túl rövid a nyakuk, vagy esetleg van egy pár kiló felesleg rajtuk. Mert nem ezen múlik.

Legyél inkább az a lány, akinek nem tökéletes a külseje, de kiáll az elesettekért.

Legyél az, akinek csillog a szeme, mert szenvedélyesen szereti, amit csinál.

Lehetnél az, akit a széles csípője és nagy lábai elvisznek vadregényes tájakra, ahol magába szívja a természet összes gyönyörűségét.

Legyél az, aki hangosan sír, ha meghal egy kutya a filmben, és nem törődik a lefolyó szemfestékével.

Olyan legyél, aki mindennap megéli az érzelmeit, keresi az örömöket, és harsogva nevet, ha vicceset hall.

Ne foglalkozz annyit a szépséggel, nem éri meg görcsölni miatta.

Még nem tudod, mert fiatal vagy, de igazából nagyon rövid az élet. Miért kellene azzal töltened, hogy a vastag combodon problémázol? Egyél úgy, hogy egészséges legyél. Igyál úgy, hogy hidratált maradjon a szervezeted. Mozogj a mozgás öröméért és azért, hogy oxigénnel töltsd fel a testedet. Örülj annak, hogy lélegzel, és hogy dobog a szíved. Ha ezt teszed, a szépséged besugározza majd az életedet.