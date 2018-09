Írásban kell engedélyt kérniük a diákoknak, ha ki akarnak menni a mosdóba az óra alatt

A Tennessee-i Aspire Hanley Általános Iskola 8. osztályos tanulói kapták meg először azt a papírt, amit egy White nevű tanárnő készített, és ami gyakorlatilag egy kimenési engedély – a mosdóba. A tanárnő – aki bevallottan kicsinyes, ezt ő mondta saját magáról – minden tanulónak havonta két kimenőt engedélyez, mindegy, hogy pisilni, vízért vagy az iskolaorvoshoz szeretnének kimenni.

Mielőtt elhagynák a termet, a diákoknak alá kell íratniuk a papírt a tanárnővel, és ha elhasználták a kimenőiket, tudomásul kell venniük, hogy többet nem mehetnek ki.

A szülők szerint a tanárnő túlzásba esett a szigorú szabállyal, és az emberi méltóságukban sérti meg a gyerekeket.

Az iskola vizsgálatot indított.

