8 egyáltalán nem hagyományos családmodell a filmekből, ami így vagy úgy, de működik

A Cody család

Film: Animal Kingdom (2010)

Családmodell: amikor a nagymama irányít mindent

Nem nagyon örülnénk, ha Codyék költöznének a szomszédunkba. A család egy ketyegő tesztoszteronbomba, valódi és potenciális bűnözők gyűjtőhelye, ahol hosszú távon egyetlen nő sem marad meg, kivéve egyet: a nagymamát, Janine-t (Jacki Weaver vérfagyasztó alakítása). A fiúk nyers stílusával szemben Janine látszólag mézesmázos figura, de igazi manipulátorként – és mátriárkaként – ő hordja a nadrágot a famíliában, és vérbeli keresztapaként működteti a családját. Más szóval nem nagyon tűri, hogy szórakozzanak vele.

Bőrpofa családja

Film: A texasi láncfűrészes mészárlás (1974)

Családmodell: ebben a famíliában a nőknek nem jut hely

Egy csapatnyi hippi rossz házba kopogtat be, amikor segítséget szeretnének kérni: Bőrpofáék ugyan híresek arról, hogy bárkit szívesen látnak vacsorára, csakhogy náluk a fő fogás mindig maga a vendég. A film híres nagyjelenetében a család minden tagja felvonul, és degenerált férfiak játszadoznak el a vendégükkel – külön felhívnánk a figyelmet a félig már a túlvilágon lévő nagypapára –, hogy aztán belőle lehessen a főétel kannibáléknál, ahol a legtöbb családtag valószínűleg vérfertőzés útján születhetett.

A Huff-Doback család

Film: Tesó-tusa (2008)

Családmodell: két felnőtt gyerek a házban

A legtöbb szülőnek óriási sokk, amikor a gyereke kirepül otthonról, de ez nem jelenti azt, hogy ne várna rá. Azzal még nincs nagy baj, ha a gyerek egyetemistaként is otthon marad, de ha azután sincs kedve távozni a családi fészekből, hogy dolgozni kezdett, ott bizony akadnak gondok. Ebben a filmben meg pláne: amikor az elvált szülők, Nancy és Robert összejönnek, a velük élő, kb. 40 éves fiaiknak (Will Ferrell és John C. Reilly komikusgéniuszok) is egy fedél alá kell költözniük, és osztozniuk kell egy közös gyerekszobán. Márpedig egy új mostohatesót ebben a korban egyáltalán nem könnyű megszokni.

Torettóék

Filmek: Halálos iramban 1-8.

Családmodell: mindenki családtag, akit Dominic Toretto annak mond

Korábban családtagnak mondani valakit vér szerinti rokonságot, házasságon keresztüli családbővítést, esetleg örökbefogadást jelentett, de a Halálos iramban-filmek családbarát, hatalmas szívű hőse, Dominic Toretto (innen is puszilom Vin Diesel kopasz fejét) újradefiniálta a fogalmat: ha ő valakit a családtagjának gondol – márpedig elég gyakran támadnak családbővítő gondolatai –, az bizony családtag, nincs apelláta.

Chandlerék

Film: A régi város (2016)

Családmodell: egy özvegy és egy kényszerből örökbe fogadott kamaszfiú

Lee Chandlernek a családját ért tragédia után esze ágában sincs örökbe fogadni a nemrég elhunyt bátyja kamasz fiát: a szándékos száműzetésben élő férfi nem akar felelősséget vállalni, és sok neki még egy csupán belőle és egy majdnem felnőtt fiúból álló új család is. Mivel azonban senki más nem akad, aki gondjaiba venné a srácot, nincs választása, ennek nyomán pedig rájön, hogy az életet nem lehet feladni, és a dolgok ismét a helyükre kerülnek. Casey Affleck és Lucas Hedges közös játékát élmény nézni.

Will és Tom

Film: Ne hagyj nyomot! (2018)

Családmodell: apa és lánya a természet lágy ölén

Will háborús veterán, aki a frontról visszatérve képtelen beilleszkedni a társadalomba. Egy szem kamaszlányával, Tommal úgy döntenek, hogy nem követik a kívülről rájuk kényszerített szabályokat, és egy nemzeti parkba költöznek be, ahol nomád körülmények között élnek, távol az emberi civilizáció vigyázó szemeitől. Látszólag boldogok így együtt, de amikor némi kényszer hatására belekóstolnak ennek a bizonyos civilizációnak a vívmányaiba, Tom rájön, hogy az apjával ellentétben neki egyáltalán nincs baja velük. Ben Foster a tőle elvárható intenzitással alakít, az igazi meglepetés azonban a lányát játszó Thomasin McKenzie, akire még nagy jövő várhat Hollywoodban.

A földesúr és családja

Film: Lady Macbeth (2016)

Családmodell: kényszerházasság

A 19. századi vidéki Angliában még nem volt divat szerelemből házasodni: a házasságok nagy része kényszerből köttetett, az arának és a vőlegénynek a legritkább esetben volt csak beleszólásuk a dolgokba. Ilyen értelemben Katherine (Florence Pugh nevét egy életre megjegyeztem) sorsa egyáltalán nem kirívó, ám abban az értelemben mindenképp az, hogy ő ebbe nem törődik bele. Elteszi láb alól antipatikus apósát, és mivel a férje lelécel, ő válik a ház urává. Persze az idill nem tarthat sokáig…

Allgoodék

Film: A gyerekek jól vannak (2010)

Családmodell: két anya és a gyerekek

Nem az a lényeg, hogy apa és anya is legyen a családban, hanem az, hogy legyen két szerető szülő, akik mindketten kiveszik a részüket a gyerek(ek) felneveléséből. Ez lehet az alapvető tanulság A gyerekek jól vannak megtekintése után, amiben egy leszbikus pár közösen neveli a kamasz fiukat és lányukat, de aztán beköszön a hűtlenség, ráadásul a srácoknak csak eszükbe jut, hogy jó volna megismerni a biológiai apjukat. Julianne Moore és Annette Bening színészistennők, de itt Mark Ruffalo is egálban van velük.

Sophie és a faterok

Film: Mamma Mia! (2008)

Családmodell: egy anya, egy gyerek, három apa

Sophie úgy élte az eddigi életét egy idilli görög szigeten az édesanyjával, hogy fogalma sem volt, ki lehet az apja. Némi nyomozással kideríti, hogy ki lehet a szóba jöhető férfi, csakhogy nem egyet talál, hanem egyszerre hármat. Ennek örömére meg is hívja őket a szigetre, hogy aztán együtt énekeljenek ABBA-slágereket napestig vele és persze Meryl Streeppel. Végül Sophie mindhárom férfit annyira megszereti (ez nem csoda, hiszen Pierce Brosnan, Colin Firth és Stellan Skarsgard alakítják őket), hogy úgy dönt, nem megy biztosra: mindhármójukat tiszteletbeli apává fogadja, ők hárman pedig boldogan élnek a lehetőséggel.

Nyitókép: Jelenet a Gyerekek jól vannak című filmből. (Fotó: imdb)