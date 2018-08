Férje halála után pár órával kapott tőle megható üzenetet

Mark Murrellnek még a halála után is sikerült tudatnia feleségével, Wendyvel, hogy mennyire szerette. A gyógyíthatatlan tüdőbetegségben (idiopathiás tüdőfibrózisben) szenvedő, 51 éves férfi egy nappal a 29. házassági évfordulójuk előtt hunyt el az angliai Hull kórházában. Neje azonban pár órával férje halála után egy megható képeslapot kapott tőle az évfordulójukra. „Nagy vigaszt adott nekem a megható üzenete, tudván, hogy élete végén is rám gondolt” – vallotta be elérzékenyülve az asszony.

Mint kiderült, Mark nem sokkal a halála előtt elmondta két ápolónőnek, hogy a hétvégén lesz a 29. házassági évfordulójuk, de annyira beteg, hogy nem tud képeslapot venni a feleségének. Az ápolónők felajánlották, hogy vesznek helyette, és elpostázzák a nevében Wendynek. „Annyira kedves házaspár volt, látszott, hogy mennyire szeretik egymást. Annyira szépen beszélt mindig Mark a feleségéről” – mondta el az egyik nővérke.

Wendy nagyon meghatódott az ápolónők gesztusán: „Nincs náluk gondoskodóbb nővérke, százszázalékosan odafigyelnek a betegekre. Megindító, amit értünk tettek. Mindig emlékezni fogok erre a két angyalra.”

