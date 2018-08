Ez az anyuka Nagy-Britannia legfiatalabb, demenciában szenvedő betege

Rachel Potternél 2016-ban demenciát diagnosztizáltak az orvosok, miután eltévedt, miközben hazafelé vezetett. A 33 éves, Chesterfield-i nőről családja azt mondja, nagyon messze van attól az embertől, akit eddig ismertek, mivel tulajdonképpen semmit sem tud egyedül csinálni, a legtöbb tevékenységben segítségre szorul. A fiatal nőt naponta kétszer látogatják gondozói.

“Már nem tud anélkül sétálni, hogy ne lenne neki egy mozdulat fájdalmas, a kézírása pedig olyan, mint egy kisgyermeké. Már nem ugyanaz az élénk, nyitott személy, akinek hatalmas baráti társasága volt, imádta a munkáját és az életet. A világ minden táját beutazta, most meg már vezetni sem tud. Az ő világa most a családja, a gondozói és néhány barátja köréből áll” – mondta el Rachel édesapja, Kev, aki most amiatt aggódik, hogy unokája, Brooke is örökölte a szindrómát.

Mirror