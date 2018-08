A vendégekkel akarta kifizettetni álomesküvőjét minden idők legnagyobb menyasszörnye

Van a Facebook-on egy csoport, ahol bárki megoszthatja a legrosszabb, horrorfilmbe illő esküvői sztorijait. Jelenleg az a sztori pörög a legjobban a csoportban, amely főszereplője egy menyasszony, aki a vendégektől várta volna, hogy finanszírozzák álmai esküvőjét.

A szóban forgó párocska 18 évesen jegyezte el egymást, az esküvőt pedig most, 20 évesen szerették volna megtartani. 15 ezer dollárt (4 millió forint) sikerült is összespórolniuk álmaik lagzijára, ám egy helyi pszichológus (igen, pszichológus) azt javasolta nekik, nagyban gondolkozzanak, és meg se álljanak inkább Arubáig, tartsák ott az esküvőt. A menyasszony innentől kezdve nem tudta kiverni a fejéből a gondolatot, és megtervezte a puccos lagzit, ami így 60 ezer dollárba (16 millió forint) került volna.

