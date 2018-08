Kolbászüzemben kapott munkát Michael Jackson magyar fia

Sokan emlékezhetnek még arra a májbetegséggel küzdő négyéves kisfiúra, akit csak Michael Jackson fogadott magyar fiaként emlegettek annak idején. A popsztár 1994-es magyarországi látogatása alatt hallott a Bethesda Gyermekkórházban fekvő Béláról, akin Jacko mindenáron segíteni akart.

Segített is: mivel Béla szülei nem tudták, így kifizette a kisfiú külföldi, harminc millió forintra rúgó életmentő műtétjét, s a további években még legalább 20 millió forinttal támogatta Béla gyógyulását. A kisfiú azóta felnőtt és teljesen meggyógyult, de az élet nem volt kegyes hozzá.

Bélát szülei a Bethesdában hagyták, majd örökbefogadó szülőkhöz került, őket tekinti igazi szüleinek. Már nem is Bélának, hanem Tamásnak hívják és egy Pest megyei településen élnek feleségével és kislányával, készülve a következő gyerek érkezésére. Életük szerencsére egyre jobban alakul, bár korábban kilakoltatás szélén is álltak, és elvesztettek egy babát is, ma már van biztos otthonuk és Tamásnak állandó munkája is, aki a perbáli kolbászüzemben kapott fix állást, váltott műszakban.

“Az utazás napi négy órát vesz el, de tetszik a munka, jó csapatban és helyen dolgozhatok” – mondta a 28 éves férfi a Borsnak.

Tamás elárulta: egy saját lakásért küzdenek, hogy gyerekeik ne járhassanak úgy, mint ők, akinek örökké az egyik helyről a másikra kellett költözniük.