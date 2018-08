Megszégyenítették az anyukát, mert engedte egyedül kutyát sétáltatni 8 éves kislányát

A legrosszabb, minden lében kanál szomszédodon is túltesz az chicagói nő, aki kihívta a rendőrséget és a gyermekvédelmi hatóságot egy anyukára, amiért egyedül utcára engedte a 8 éves kislányát, hogy megsétáltassa a kutyájukat.

Corey Widen azért engedte meg a 8 éves kislánynak, hogy egyedül vigye le Marshmallow nevű kutyájukat sétálni, hogy egy kis önállóságra szoktassa. Az ötlet nem nyerte el egyik szomszédjuk tetszését, aki bejelentést tett a rendőrségnél, hogy egy 5 éves kislányt látott egyedül sétálni az utcán. A anyuka halálra rémült, mikor ezek után kopogtattak nála a rendőrök.

Mom-shamed over letting your daughter walk the dog!? Meet the mother under fire after police were called. What she's saying this morning: https://t.co/0wZJnpowI9 pic.twitter.com/uprRhDIxtJ