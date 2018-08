Pontosítani akar az Emmi az abortusz szabályozásán

Az Emmi októberben pontosítani kívánja a terhességmegszakítással kapcsolatos szabályokat, ez szerepel a kormány őszi jogalkotási programjában – írja az ATV.hu.

Azt, hogy konkrétan mit jelenthet ez a „pontosítás”, egyelőre nem lehet tudni, a csatorna kérdéseire államtitkári szinten sem tudtak konkrétumot mondani. Nem valószínű ugyanakkor, hogy a pontosítás szigorítást jelentene, a KDNP-nél legalábbis ezt kizártnak tartják.

Egyes kormánypárti források szerint a „tudatformálás szintjén” lehet változás, vagy az ismeretterjesztésben, a védőnői feladatkörben, mások pedig úgy tudják, civil kezdeményezésre változtatnak valamit a szabályokon.

Egy forrás szerint jó gyakorlat lenne, ha minden terhességmegszakítást kérelmező nővel meghallgattatnák a magzat szívhangját, hogy ezzel is csökkentsék az abortuszok számát, de ő is azt hangsúlyozta, hogy az Emmi terveiről egyelőre nem tud semmit.