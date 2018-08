A nyelvtanulás költséges befektetés, de megéri

A legtöbb állásinterjún a papír számít a legkevésbé, inkább használható, versenyképes nyelvtudást kérnek. Nagyon kevés olyan pozíció van, ahol legalább egy nyelv ismerete ne lenne szükséges és elvárt. A szerencsésebbek több nyelvet is megtanulnak életük során, de ehhez nemcsak kitartás és türelem kell, hanem sok pénz is. A nyelvtudást ugyanis nem adják ingyen, és egyáltalán nem könnyű felnőttként belevágni a dologba család és gyerek mellett.

Ágnes jól beszélt angolul, de az élet úgy hozta, hogy egy olyan cégnél helyezkedett el, ahol a hivatalos nyelv a német volt. Nem számított, hogy már 35 éves, kénytelen volt megtanulni németül, hogy megértse a kollégáit, és el tudja végezni a munkáját. Nem pusztán konyhanyelven, hanem legalább középfokon vagy inkább annál jobban.

„Először úgy gondoltam, hogy beiratkozom egy intenzív kurzusra egy nyelviskolába, aztán majd csak lesz valahogy. Ez sajnos nem ment, mert mire végeztem az irodában, addigra elmúlt hat óra és hullafáradt voltam, képtelen voltam nekiállni tanulni. Arról nem is beszélve, hogy sietnem kellett haza a lányomhoz, valamikor a családommal is kellett foglalkoznom. Először nagyon elkeseredtem, aztán megráztam magam, mert tudtam, hogy muszáj használható nyelvtudást összeszednem rövid idő alatt. Kerestem egy magántanárt, aki hajlandó volt hétvégén délelőtt tanítani. Minden szombaton és vasárnap reggel nyolctól délig nála ültem, és ezerrel koncentráltam, addig a férjem vigyázott a gyerekre. Esténként igyekeztem tanulni és gyakorolni, és ez így ment hónapokig. Arról már nem is beszélek, hogy rengeteg pénzbe került, de kétségtelenül hatásos volt. Amikor fél év múlva már úgy éreztem, hogy egy kicsit belejöttem a nyelvtanulásba, akkor elmentem egy csoportos kurzusra, ugyancsak hétvégenként. A többiek nagyon motiváltak, hét közben pedig továbbra is sokat gyakoroltam. Közben a munkahelyemen is folyamatosan ragadt rám a német nyelv, hiszen mindenki azon a nyelven kommunikált, és ez nagyon sokat segített. Végül másfél év kemény tanulás után elértem a középfokra. Onnan már nem tűnt lehetetlennek a felsőfok, és egy újabb év alatt elértem a vágyott szintet. Ha most visszagondolok rá, akkor nem is értem, hogy voltam képes annyit tanulni, munka mellett. Viszont onnantól szépen haladtam felfelé a ranglétrán, és egyetlen rossz szavam sem lehetett. Természetesen megérte, bár nagyon sokba került, akkoriban egészen elhűltem, hogy legalább másfél millió forintot költöttem el nyelvtanulásra” – mesélte Ágnes az NLCafénak.

Ágnes évekkel ezelőtt kezdett németül tanulni, a nyelvvizsga és óradíjak azóta sokat emelkedtek. Ma egy magánóra ára 3500 Ft körül kezdődik, de vannak olyan tanárok, akik 5000 forintért adnak egy nyelvórát. Egy nyelvvizsga ára 30.000 Ft körül mozog, a csoportos nyelvtanfolyamok pedig létszámtól és intenzitástól függően 50-60 ezer forintnál kezdődnek, és ezek mindössze néhány hétig tartanak. Vagyis azt biztosan kijelenthetjük, hogy nyelvet tanulni egyáltalán nem olcsó mulatság, és rengeteg munkát is bele kell fektetni, hacsak nincs olyan szerencsénk, mint Zsófinak.

„Már általános iskolában is nagyon szerettem nyelvet tanulni, az angol kifejezetten jól ment, gimiben már másodikban letettem a középfokú nyelvvizsgát, és mellette tanultam olaszul. Negyedik legelején abból is meglett a középfokom, majd egyetemen megtanultam oroszul, igaz itt volt egy kis csalás a dologban, mert eltöltöttem egy szemesztert Moszkvában, és az anyanyelvi környezetnél nincs jobb iskola. Így aztán a huszas éveim elején már beszéltem három nyelvet a saját anyanyelvemen kívül. Soha nem okozott nehézséget egyikről a másikra váltani, de a legjobban angolul tudok, azt már nem is szoktam besorolni az idegen nyelvek közé, mert szinte az anyanyelvem lett. Külföldön élek, a legtöbb ismerősömmel angolul beszélek, szóval ezt használom a legtöbbet. Azóta még megtanultam két nyelven, és azt látom, hogy mindig egyre könnyebb és könnyebb tanulni. Azt hiszem, nekem ehhez van tehetségem” – mesélte Zsófi az NLCafénak.

Mit mond a szakértő?

Virág a középiskolában franciát és angolt tanult, de egyáltalán nem volt nyelvérzéke, legalábbis ő azt hitte, hogy azért nem sikerül használható nyelvtudást összeszednie.

Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem is törtem össze magam, és sosem voltam nyelvi környezetben. Felnőttként egyre rosszabbul viseltem, hogy sokat megértek ugyan angolul, de nem tudok válaszolni. Elkezdtem otthon tanulni, de gyorsan rájöttem, hogy ennek nem lesz eredménye, ezért beiratkoztam egy nyelvtanfolyamra. Aztán még egyre meg még egyre. Most nagyjából ott tartok, hogy már meg merek szólalni, de még közel sem helyesen, és szerintem pocsék a kiejtésem. Azt hiszem, hogy magántanárnál folytatom, mert a beszéd lenne számomra a legfontosabb, viszont már vagyok olyan szinten, hogy lássam, mit nem tudok. Eddig már elköltöttem erre félmillió forintot, de még nem látom a hegy csúcsát, és szó sincs arról, hogy egy nyelvvizsgára vágyom. Nehéz 40 felett nyelvet tanulni, de muszáj. A gyerekeimnek nem hagyom, hogy így járjanak, már most igyekszem elültetni a fejükbe, hogy használható nyelvtudásra bizony szükség van

– mondta el a kétgyerekes anyuka az NLCafénak.