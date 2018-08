Egyszerre kérték meg egymás kezét – videó

Élete legboldogabb pillanata volt a 20 éves Jesse Tobernek és barátjának, a 24 éves Kasey Donovannak, amikor egyszerre kérték meg egymás kezét Disneylandben, pedig egyáltalán nem arra készültek, hogy szinkronban teszik fel a nagy kérdést.

Amikor Jesse előhúzott a zsebéből egy gyűrűsdobozt és férjül kérte kedvesét a kedvenc helyükön, Kasey elnevette magát, mivel ő is éppen erre készült. Már nyúlt is a hátizsákjába az ő eljegyzési gyűrűjéért és megkérdezte a barátnőjét: „Ezt most komolyan mondod?”, majd letérdelt döbbent szerelme elé, és feleségül kérte.

TELL ME WHY WE JUST PROPOSED TO EACH OTHER AT THE SAME TIME AT OUR FAVORITE PLACE I’M SPEECHLESS pic.twitter.com/UaKcQlRTnP

— jesse 🦇 (@virgoprincxss) 2018. augusztus 20.