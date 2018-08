Előléptették az argentin rendőrnőt, aki megszoptatott egy éhező kisbabát

A múlt héten a fél világot bejárta annak az argentin rendőrnőnek a fényképe, aki egy Buenos Aires-i gyermekkórházban megszoptatott egy éhező kisbabát. A babát alultápláltság miatt kellett kórházba szállítani rossz körülmények között élő édesanyjától, az elfoglalt személyzet azonban nem tudta rögtön ellátni őt. Ekkor lépett színre a hős rendőrnő.

Észrevettem, hogy már annyira éhes, hogy a kezét is a szájába vette, ezért megkérdeztem, megszoptathatom-e. Szomorú pillanat volt, megszakadt a szívem, hogy így kell látnom egy gyereket. Az embereknek jobban oda kellene figyelniük a gyerekekre, hogy ne fordulhassanak elő ilyenek

– nyilatkozta az ünnepelt rendőrnő, Celeste Ayala. A róla készült fényképet több mint 100 ezren osztották meg a Facebookon.

A Guardian most arról számolt be, hogy Ayalát az eset után előléptették őrmesterré. A hírt Cristian Ritondo, Buenos Aires tartomány belügyminisztere jelentette be Twitter-oldalán. Ritondo személyesen is találkozott a rendőrnővel. Mint írta, meg akarták köszönni Ayalának a csodálatra méltó gesztust.

Az ilyen rendőrökre vagyunk büszkék, ilyen rendőröket akarunk

– írta Ritondo.