Ha munkaidő után is az emailekkel foglalkozol, rámehet a házasságod

Olyan egyszerű csak előkapni a telefont és megválaszolni pár emailt, csak épp a magánéletünk ilyenkor csorbát szenved. A Virginia Tech kutatói szerint legalábbis akár váláshoz is vezethet, ha munkaidő után is emailezünk munkaügyekben.

A kutatásban 108 alkalmazottat vizsgáltak, akik legalább 30 órát dolgoznak egy héten, mellé bevontak még 138 feleséget, férjet és 105 menedzsert is. Azt találták, hogy a résztvevőkben jelentősen nőtt a szorongás, ha munkaidő után is ránéztek az emailjeikre. Minden résztvevőben, azokban is, akik az emailezők feleségeként, férjeként voltak jelen.

“Azokban az alkalmazottakban volt a legnagyobb a szorongás szintje, akik minimum óránként vagy gyakrabban ellenőrizték a munkahelyi levelezésüket. Az ő esetükben volt jellemző a házastársukkal való konfliktus is az emailek miatt” – nyilatkozta William Becker, a tanulmány társ-szerzője.

A házastársak esetében azt is megfigyelték, hogy a szorongás növekedése mellett jelentősen csökkent a párkapcsolati elégedettségük szintje is. Ami teljesen érthető, hiszen úgy érzik, hogy egy számítógéppel vagy telefonnal kell vesenyezniük a figyelemért, és hogy folyton alulmaradnak a küzdelemben. Ha pedig ez a helyzet hosszútávon, évekig is fennáll, akkor maradandó károkat okozhat a házasságban.

Manapság természetesen nem lehet letenni egyik pillanatról a másikra az okostelefonokat és sokan nem is tehetik meg azt, hogy ne válaszoljanak egy munkahelyi emailre munkaidő után. A kutatók azt javasolják, hogy jelöljünk ki magunknak egy idősávot, amikor csak és kizárólag a házastársunkra, gyerekeinkre figyelünk, és ahelyett, hogy óránként ellenőriznénk az emaileket, inkább csak egyszer nézzünk rá este, válaszoljunk arra, amire muszáj és a többi időt tartsuk meg a magánéletünknek.