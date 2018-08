Diszkriminálja az apákat a diákhitel-kedvezmény – állítja az ombudsman

Székely László ombudsman szerint ki kellene terjeszteni az édesanyáknak járó, diákhitellel kapcsolatos kedvezményeket az édesapákra is. Az alapvető jogok biztosához több panasz is érkezett, miszerint a kormányrendelet diszkriminálja a férfiakat – írja a Népszava.

Jelenleg a második, illetve a harmadik gyermek megszületésekor az édesanya szüneteltetheti a törlesztést, sőt mentesülhet is a hátralevő visszafizetési kötelezettség alól. Az édesapákra azonban ez nem vonatkozik, még akkor sem, ha az édesanyának nincs ilyen tartozása, vagy már visszafizette azt. Hasonlóképp örökbefogadás esetén is csak a nőkre vonatkozik a törlesztés szüneteltetése vagy megszüntetése, akkor is, ha egyedülálló férfi fogad örökbe.

Székely László emiatt Kásler Miklóshoz, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetőjéhez fordult. Szerinte a kormányrendelet azért is elfogadhatatlan, mert az alaptörvény külön hangsúlyt ad a nemek közötti egyenlőségnek.

Székely László Kásler Miklóshoz, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) vezetőjéhez fordult. Az Emmi jelenleg is vizsgája az alapvető jogok biztosának jelentésében foglalt javaslatokat.