10 kilométert gyalogol naponta a 98 éves bácsi, hogy meglátogassa kórházban fekvő feleségét

A háborús veterán Luther Young és a felesége Waverlee 50 éve házasok. Az idős asszonyt először 2009-ben diagnosztizálták agytumorral, azóta követi egyik műtét a másikat, hogy életben tartsák. A férje azonban nem adja fel a reményt és még akkor is a felesége mellett marad, ha ehhez naponta 10 kilométert kell gyalogolnia.

Úgy értjük, oda is 10-et, meg vissza is 10-et. A 98 éves bácsit ugyan elvinné kocsival a lánya a kórházba, de nem bírja kivárni, míg végez a munkával. Ezért ha esik, ha fúj, Luther felkerekedik, hogy láthassa a szerelmét. “Semmi nem lennék a feleségem nélkül” – nyilatkozta könnyek között a férfi.

Hiába, az igaz szerelem útjába tényleg nem állhat semmilyen akadály!

Luther Younger and his wife, Waverly, have been married more than 50 years. Due to health issues, she's been hospitalized for nearly two weeks. Even in the rain, he walks to be by her side. pic.twitter.com/O1NbFS9hOP