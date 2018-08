Megmentette anyukája életét a 6 éves kislány

Eszméletlen állapotban talált rá anyukájára a 6 éves Ruby. Az angliai Staffordban élő kislány nem esett kétségbe, kioldotta édesanyja ujjával a telefon ujjlenyomat-olvasóját, és egyből hívta a 999-et, azaz a központi segélyhívót, és teljesen higgadtan válaszolt a központos kérdéseire.

Megmondta a nevét, az életkorát, és azt is, hogy rajta kívül senki sincs a házban, aki segíteni tudna, sőt azt is, hogy anyukája lélegzik, mert „látja, ahogy a hasa fel- és lemegy”. A segélyhívást fogadó egészen addig Rubyval maradt, amíg meg nem érkezett a mentő.

