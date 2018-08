Ez történik, ha egy 16 éves a baby sittered – vicces fotó

Munkába készülődött a 21 éves Iliana, ezért a 16 éves öccsét kérte meg, nézzen rá addig a kisbabájára. Térült-fordult a chicagói anyuka, és a következő pillanatban már azt látta, hogy a 9 hónapos kisfia, Lamar Junior egy Louis Vuitton kézitáskából figyel kifelé, mosolyogva – mintha ez lenne a világ természetesebb dolga. Öccse ugyanis azt találta a legtutibb gyerekfelügyeleti technikának, ha a csöppséget mindenhova magával hordozza a lakásban, és egy kézitáska tűnt erre a legalkalmasabb eszköznek. Arra gondolt, jó helye lesz abban az unokaöcsinek…

Az étteremmenedzser anyuka először megdöbbent a látványtól, majd nevetésben tört ki, és gyorsan lefotózta a kreatív gyerekvigyázási módszert.

This is what happens when I ask my little brother to keep an eye on my son 🤦🏽‍♀️😂 pic.twitter.com/mOKs9UOxqM

— Iliana Elias (@__Ily4) 2018. augusztus 6.