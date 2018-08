Elhunyt szerettük hamvaiból és ruháiból készít plüssmackókat a gyászoló családoknak

„Csak segíteni akarok az embereknek” – állítja a 4 gyermekes Elisabeth Barker, aki az elhunytak ruhadarabjaiból készít tedimackókat és párnákat. Sőt a megrendelők kérésére akár még a szeretteik hamvait is beleteszi a plüssállatba.

„Sose kérdezem, hogyan halt meg az illető, a legtöbben szoktak fotót küldeni róluk. Kérésre mackókba és párnákba helyezem a hamvakat” – magyarázta a walesi anyuka, akihez, mióta elindította a vállalkozását, szinte naponta futnak be megrendelések. Elmondása szerint már mindenféle ruhadarabbal volt dolga a katonai egyenruhától egészen a nyakkendőkig.

