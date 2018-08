Még csak 6 éves, de már igazi dobtehetség

Egy hónapja már bemutattuk Jojoka Szomát, a 8 éves japán dobtehetséget, ám úgy tűnik, a szigetország tobzódik az ifjú dobtalentumokban, mert most egy nála is fiatalabb, csodálatos ütőhangszeres bukkant fel, aki mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Fiatal kora ellenére felnőtteket megszégyenítő módon dobol.

Toratarto ugyan még óvodába jár, de ez egyáltalán nem akadályozza meg abban, hogy egyengesse zenei karrierjét. Saját YouTube– és Twitter-oldala van, ahová szülei folyamatosan feltöltik az újabb videóit. A legutóbbi klipjével levette a lábáról az internetet.



A tüneményes dobtehetség – aki kiváló előadó, és rendkívüli módon pergeti a dobot – 3 éves korában kezdett el dobolni, és még ezek a korai zenészévei is dokumentálva vannak a videómegosztó portálján.

Íme egy-két videó, amelyekben elképesztő dobtudásáról ad számot:

