Elvásárolta anyja pénzét a neten a 6 éves kislány

Egy 6 éves kislány Utahban titokban 350 dollárért (átszámítva mintegy 100 ezer forintért) vásárolt játékokat az Amazonon, anyja tudta nélkül. Unokatestvére, Ria megosztott a Twitteren egy fotót, amelyen éppen Kaitlin, az online vásárlásban jeleskedő kisgyerek a család háza előtt veszi át a leszállított termékeket.

Mint kiderült, a kislány anyukája adta meg a gyereknek a bankszámlájához való hozzáférést, de csak azért, hogy egy Barbie babát megvásároljon a szülinapjára. Kaitlin azonban vérszemet kaphatott, hogy ennyire túlköltekezett anyja kontójára. A megrendelt játékokról mit sem tudtak a szülők, egészen addig, amíg az Amazon ki nem szállította.

Parents, what would you have done?https://t.co/AE79GGxEmL

— 710 KURV (@710KURV) 2018. augusztus 16.